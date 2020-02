Coronavirus, il capo dell’Oms sui contagi fuori la Cina: «Il rischio è che siano la punta dell’iceberg» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus avverte che i casi di Coronavirus, la cui trasmissione è confermata come avvenuta da persone che non hanno viaggiato di recente in Cina, potrebbero essere «la punta dell’iceberg». Il preoccupante monito dei vertici dell’Organizzazione Mondiale della Sanità arriva mentre una «missione di esperti internazionali» è partita per la Cina per aiutare il coordinamento della risposta all’epidemia. Ghebreyesus ha inoltre messo in guardia, con un un tweet, sul fatto che «ci sono stati alcuni casi preoccupanti sulla diffusione del 2019nCoV da persone che non hanno fatto viaggi in Cina». “La rilevazione di un piccolo numero di casi potrebbe indicare una più estesa trasmissione in altri Paesi; in breve, potremmo soltanto aver visto la punta dell’iceberg”, ha osservato il numero uno ... open.online

