Coronavirus, il bollettino dello Spallanzani: “Bambini senza febbre e in buone condizioni. Se negativi a nuovo test saranno dimessi” (Di lunedì 10 febbraio 2020) “I bambini provenienti dalla Città Militare della Cecchignola sono senza febbre e in buone condizioni generali. Il primo test è risultato negativo per la ricerca del nuovo Coronavirus. Nella eventualità di una seconda negatività, nel pomeriggio di oggi, il nucleo familiare, unitamente alla donna, sempre proveniente dalla Città Militare e negativa al doppio test, farà ritorno alla Cecchignola. Il trasferimento avverrà con un mezzo dell’Ares 118 e d’intesa con l’Autorità sanitaria militare. La coppia di cittadini cinesi provenienti dalla città di Wuhan, positivi al test del nuovo Coronavirus, è tuttora ricoverata in terapia intensiva. Le loro condizioni cliniche sono stazionarie, con parametri emodinamici stabili. Continua il trattamento antivirale. La prognosi è tuttora riservata”. Lo rende noto lo Spallanzani nel suo bollettino quotidiano, letto dal dottor ... ilfattoquotidiano

