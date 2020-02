Coronavirus: I 4 turisti di Taiwan contagiati indossavano le mascherine di protezione (Di lunedì 10 febbraio 2020) I quattro turisti di Taiwan (due genitori e due figli), che sono risultati positivi al Coronavirus una volta rientrati in patria (in un primo tempo solo i genitori, poi anche i due figli), sono stati in Toscana (Firenze, Siena e Pisa) dal 26 al 29 gennaio. Il personale dell’albergo di Firenze in cui hanno soggiornato ha riferito al personale sanitario della Asl Toscana Centro, che ha eseguito i controlli successivi, che i turisti indossavano le mascherine di protezione. “Ci si sta avvicinando alla scadenza dei 14 giorni (tempo attualmente fissato di incubazione massimo) e finora non è stato registrato nessun caso in Toscana”, si legge in un comunicato diffuso dall’assessorato al diritto alla salute della Regione Toscana al termine della riunione settimanale della task force regionale sul nuovo Coronavirus 2019-nCoV, istituita per gestire e far fronte ... meteoweb.eu

PaeseseraTos : Coronavirus, nessun contagio da parte dei turisti di Taiwan - masterx_iulm : E' psicosi #Coronavirus a Milano. L'allarme dell'Associazione Turismo e Ricettività di #Confesercenti: 'Perdite per… - _Melamore_ : RT @ultimenotizie: Anche i due figli della coppia di turisti di Taiwan che hanno trascorso quattro giorni a #Firenze, dal 26 al 29 gennaio,… -