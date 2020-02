Coronavirus, coniugi di Olbia in isolamento: tornati da una crociera (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nuovo caso sospetto di Coronavirus in Sardegna, dove una coppia di coniugi appena rientrata da una crociera è stata messa in isolamento dalle autorità sanitarie della regione, dopo che avevano iniziato a manifestare sintomi come tosse e febbre una volta tornati a Olbia. La coppia è al momento tenuta sotto controllo dai medici, che stanno analizzando l’evoluzione della sintomatologia al fine di capire se sarà necessario trasferirli presso uno dei due ospedali specializzati in malattie infettive presenti in Sardegna. Coronavirus: coniugi in isolamento in Sardegna Marito e moglie sono tenuti in isolamento da un paio di giorni all’interno della loro abitazione, come previsto dal protocollo sanitario attivatosi in questo caso. I medici dell’Unità di crisi locale del nord Sardegna stanno attualmente monitorando la situazione anche se al momento non risultano peggioramenti di ... notizie

