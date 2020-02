Coronavirus | Cina | primo vaccino testato sui topi Moncler rinvia investimenti

Coronavirus - l’annuncio di Di Maio : «Pronto il volo per riportare Niccolò in Italia dalla Cina» : «In queste ore sta per partire un aereo militare Italiano per andare a prelevare Niccolò» e riportarlo dalla Cina in Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando ai giornalisti in serata da Belgrado. Niccolò è lo studente di 17 anni bloccato ancora a Wuhan, epicentro del Coronavirus, per qualche linea di febbre: per due volte non è potuto partire con gli altri connazionali di ritorno in Italia. Niccolò «sta ...

I ricercatori cinesi sperimentano sui topi un vaccino contro il Coronavirus. Oltre 40mila i contagi in Cina e 908 le vittime : La Cina ha iniziato la sperimentazione sui topi di un primo possibile vaccino contro il nuovo coronavirus 2019-nCov. Lo riporta l’agenzia di stampa cinese Xinuha citando il portale locale yicai.com che riporta varie fonti del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). “Alcuni campioni del possibile vaccino sono stati iniettati ieri a Oltre 100 topi”, si legge, ricordando che “i test sugli ...

Coronavirus - la Cina inizia la sperimentazione di un possibile vaccino : Xi ammette la gravità della situazione : La Cina ha iniziato la sperimentazione sui topi di un primo possibile vaccino contro il nuovo Coronavirus 2019-nCov. Lo riporta l’agenzia cinese Xinuha citando il portale locale yicai.com che riporta varie fonti del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). “Alcuni campioni del possibile vaccino sono stati iniettati ieri a oltre 100 topi“, si legge, ricordando che “i test sugli animali ...

Coronavirus a Salerno - giovane in ospedale con la febbre : «Sono tornato ora dalla Cina» : Primo caso sospetto di infezione da Coronavirus nella città di Salerno. Un giovane, dopo aver accusato i sintomi classici della malattia, si è recato al pronto soccorso...

Coronavirus - Palazzo Chigi replica alla Cina : "Continueremo a seguire linea di precauzione" : Pechino reputa eccessiva la chiusura temporanea dei voli da e per la Cina adottata dall'Italia. Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, ha auspicato che l'Italia possa rivedere la sua valutazione affinché sia "obiettiva, razionale e fondata sulla scienza". Coronavirus, la Cina all'Italia: "No misure eccessive. Sia obiettiva" La Cina invita l'Italia a "valutare la ...

Coronavirus - l’Italia risponde alla Cina : “Precauzioni e solidarietà” : Si fanno sempre più tesi i rapporti diplomatici tra Italia e Cina dopo l’esplosione dell’epidemia di Coronavirus, che dal focolaio di Wuhan si sta rapidamente diffondendo – seppur, al momento, con casi isolati – nel resto del mondo. Mentre gli esperti, inclusi quelli dell’Istituto Spallanzani di Roma, sono in prima linea nel tentativo di individuare una cura efficace contro il virus che ad oggi, lunedì 10 febbraio, ...

Coronavirus ITALIA E MONDO/ Tensione Cina-Governo - 8 italiani rimpatriati al Celio : CORONAVIRUS in ITALIA e nel MONDO: 910 morti. Allarme a Venezia e in Toscana dopo viaggio famiglia Taiwan infettata. Scontro tra Cina e governo ITALIAno.

Coronavirus Italia e mondo/ Cina “24 giorni incubazione” : resta 9 giorni su oggetti : Coronavirus in Italia e nel mondo: 910 morti. Allarme a Venezia e in Toscana dopo viaggio famiglia Taiwan infettata: Cina "24 giorni incubazione, 9 giorni sugli oggetti"

Coronavirus - Xi Jinping si fa misurare la febbre : “In Cina situazione grave”. A Wuhan arrivati 5mila operatori sanitari in un giorno : È arrivato al Ditan Hospital di Pechino, struttura sanitaria dedicata alla cura della polmonite dal Coronavirus. E con indosso la mascherina protettiva, si è sottoposto per la prima volta in pubblico alla misurazione della temperatura corporea. Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la situazione al momento “resta molto grave”, ma è convinto che la Cina uscirà dall’emergenza con una grande vittoria. “Wuhan è una ...

Coronavirus : schiaffo alla Cina - confermato il blocco dei voli : Si è concluso a palazzo Chigi il vertice interministeriale convocato dal premier Giuseppe Conte per un aggiornamento sul rischio sanitario collegato al Coronavirus e su tutte le varie implicazioni legate all’emergenza, specie sul fronte economico e turistico. Con una nota la presidenza del Consiglio informa che «il governo continuerà a perseguire una linea di massima precauzione con l’obiettivo prioritario di assicurare la tutela ...

Coronavirus - la Cina attacca l’Italia : “No a misure eccessive” : Si fanno sempre più tesi i rapporti diplomatici tra Italia e Cina dopo l’esplosione dell’epidemia di Coronavirus, che dal focolaio di Wuhan si sta rapidamente diffondendo – seppur, al momento, con casi isolati – nel resto del mondo. Mentre gli esperti, inclusi quelli dell’Istituto Spallanzani di Roma, sono in prima linea nel tentativo di individuare una cura efficace contro il virus che ad oggi, lunedì 10 febbraio, ...

Coronavirus - l’Oms sostiene che i contagi fuori dalla Cina sono (per ora) «solo la punta dell’iceberg» : Metafore che possono dare la misura di quel che accadendo fuori dalla Cina. Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha parlato dei casi di contagio nel resto del Mondo – quindi non a Wuhan e nella regione dell’Hubei – definendoli come «la punta dell’iceberg». Secondo il medico, infatti, sono stati molti i casi di persone contagiate senza aver mai effettuato voli ...

Coronavirus : insulti e minacce a una comitiva di cinesi a Roma - si rischia l’incidente diplomatico “la Cina non dimentica” : Cinque giovani cinesi sono stati insultati e minacciati domenica pomeriggio a Roma da un gruppo di adolescenti. “Andate via dall’Italia perché siete infetti dal Coronavirus“, avrebbero urlato i tre nei confronti degli asiatici, avviCinati in piazza dei Consoli, in zona Tuscolana. Dopo le urla, i ragazzi italiani sarebbero fuggiti. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Tuscolano che hanno fermato uno ...

Coronavirus - primo vaccino in fase di test sugli animali in Cina : Coronavirus, primo vaccino in fase di test sugli animali in Cina Dalla Cina arriva la notizia dell’inizio di una sperimentazione, al momento sugli animali, di un vaccino contro il nuovo Coronavirus. A renderlo noto è il portale locale yicai.com, che ha citato varie fonti del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC). Il vaccino, basato su molecole di RNA messaggero (mRNA), è stato sviluppato in collaborazione tra ...