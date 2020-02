Coronavirus, caso sospetto a Salerno: trasportato al Cotugno di Napoli (Di lunedì 10 febbraio 2020) Coronavirus, caso sospetto a Salerno: trasportato al Cotugno di Napoli un ragazzo che era stato circa 2 mesi in Cina dalla fidanzata. Altro caso sospetto di Coronavirus in Italia, questa volta precisamente a Salerno in Campania. Secondo quanto riferito proprio in questi istanti da ‘Salerno.occhionotizie.it’, un ragazzo sarebbe infatti stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cotugno di … L'articolo Coronavirus, caso sospetto a Salerno: trasportato al Cotugno di Napoli proviene da www.inews24.it. inews24

