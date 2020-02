Coronavirus: annullato anche il campionato femminile di golf a Singapore (Di lunedì 10 febbraio 2020) La Ladies Professional golf Association (LPGA) ha dichiarato in una nota ufficiale che non si disputerà il mondiale di golf in programma a Singapore dal 27 febbraio al 1 marzo: "La salute e la sicurezza delle nostre giocatrici, dei nostri tifosi e di tutti coloro che lavorano all'evento è sempre la nostra massima priorità". fanpage

