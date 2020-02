Coronavirus: 908 morti 40 mila contagiati. Sono in Italia altri 8 connazionali (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sale a 908 il numero delle vittime del Coronavirus in Cina, i contagi aumentano in modo esponenziale, più di 40 mila. Rientrati Italiani dall’Inghilterra. Gli Usa offrono un aiuto economico alla Cina. E’ un bilancio sempre in crescendo, purtroppo. Sale il numero delle vittime del Coronavirus in Cina e sale il numero dei contagiati. Numeri … L'articolo Coronavirus: 908 morti 40 mila contagiati. Sono in Italia altri 8 connazionali proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

