Coronavirus, 66 nuovi contagi sulla nave da crociera. E Pechino attacca l’Italia: «No a misure eccessive» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il numero totale di individui infetti sulla Diamond Princess arriva a 136. Nel mondo le vittime dell’epidemia sono 910, di cui 908 in Cina corriere

