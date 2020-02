Coronavirus, 65 casi sulla nave da crociera Diamond Princess: totale sale a quota 135 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sessantacinque casi sulla Diamond Princess. Sarebbero 65 i nuovi casi di Coronavirus rilevati sulla Diamond Princess, la nave da crociera ferma nella baia di Yokohama, in Giappone: i contagi, riporta... ilmattino

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Altri 60 casi sulla nave #DiamondPrincess in #Giappone . In tutto i casi a bordo sono ormai 130 . Tra… - fattoquotidiano : Coronavirus, un convegno aziendale al Grand Hyatt di Singapore dietro almeno dieci casi di contagio tra Europa e Su… - lucfontana : I casi di contagio del coronavirus nel mondo (via @Corriere) -