Coronavirus, 60 nuovi contagi sulla Diamond Princess con 35 italiani a bordo. I casi salgono a 130 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Salgono a 60 i nuovi casi di Coronavirus rilevati sulla Diamond Princess, la nave da crociera ferma nella baia di Yokohama, in Giappone: i contagi, secondo la tv commerciale TBS che cita fonti non meglio precisate, sarebbero cosi saliti a 130. A bordo ci sono ancora quasi 3.700 persone, tra cui 35 italiani, di cui 25 membri dell’equipaggio, incluso il comandante Gennaro Arma. Un bilancio che rischia di aggravarsi rapidamente, secondo quanto riferisce all’agenzia Kyodo l’esperto di salute pubblica della Tokay University, il prof.Yasuhiro Kanatani. Gli spazi ristretti nei quali sono costretti a vivere i 3700 passeggeri in quarantena sulla nave, combinati con il sistema di aria condizionata che, a differenza di quanto accade nelle cabine degli aerei, entra in circolo nelle cabine della nave, rischiano di aumentare le possibilità di una diffusione del Coronavirus. Dallo ... open.online

Agenzia_Italia : I cinque nuovi casi di #coronavirus in #Francia sono stati contagiati in uno chalet ai confini con l'Italia. - tg2rai : #Coronavirus, salito a oltre 60 il numero dei contagiati dal virus sulla nave da crociera ferma in #Giappone con a… - TgLa7 : #Coronavirus: 5 nuovi casi confermati in Francia -