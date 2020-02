Coronavirus, 40mila contagiati. Cina: "Italia non adotti misure eccessive" (Di lunedì 10 febbraio 2020) 908 persone sono morte in Cina a causa del Coronavirus. Sono le autorità locali cinesi a dichiararlo, riportando anche il numero totale di casi di contagio: 40.171.I casi di stranieri in Cina contagiati salgono a 27, come dichiarato dal portavoce del Ministero degli Esteri cinese Geng Shuang, in un briefing online con i media. Di questi 27, un cittadino americano ed uno giapponese sono morti, 22 si trovano in isolamento mentre 3 sono stati dimessi. La Cina all’Italia “no a misure eccessive” Nello stesso briefing, il ministro Shaung ha parlato anche dell’Italia, dichiarando che si auspichi che il nostro paese non adotti misure particolarmente dure : “Speriamo che l’Italia possa valutare la situazione in modo obiettivo, razionale e basato sulla scienza, rispettare le raccomandazioni autorevoli e professionali dell’Oms e astenersi ... huffingtonpost

