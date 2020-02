Consiglio Regionale, ok a legge per ludopatie: la soddisfazione di Iannace (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi consiglieri che insieme a me hanno lavorato al testo unificato “Disposizioni per la prevenzione e la cura del disturbo da gioco d’azzardo e per la tutela sanitaria, sociale ed economia delle persone affette e dei loro familiari” – dichiara il consigliere Regionale della Campania Carlo Iannace, a seguito dell’approvazione in Consiglio della proposta di legge per il contrasto e la prevenzione del gioco d’azzardo, problematica sempre più diffusa anche in Irpinia. “In Commissione Sanità e Sicurezza Sociale abbiamo affrontato un lavoro intenso che vuole riordinare la disciplina dei giochi leciti, per prevenire e contrastare le dipendenze dal gioco d’azzardo e recuperare le persone che ne sono affette, tutelando in particolar modo le loro famiglie e i minori. Attraverso norme ... anteprima24

