Confindustria | lavoriamo per imprese | massima solidarietà a Cina

Roma – Confindustria esprime "viCinanza e solidarieta' alla nazione e al popolo cinese in questo momento di emergenza dovuto alla diffusione del Coronavirus. La nostra associazione e' impegnata in prima linea per supportare e assistere le aziende italiane operanti con la Cina, che si trovano ad affrontare difficolta' logistiche, di gestione delle risorse e di approvvigionamenti della merce. È infatti necessario garantire la piena operativita' delle imprese per fronteggiare l'emergenza e favorire il ritorno ad una situazione di normalita' e di piena cooperazione nel piu' breve tempo possibile. Per questo Confindustria si e' attivata, con l'aiuto delle proprie associazioni, per individuare aziende italiane idonee a fornire alla Cina materiale medico e sanitario". Lo scrive in una nota Confindustria.

