Concorso Polizia Penitenziaria 2020, presto il bando per 1300 allievi agenti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Prevista entro il mese di aprile la pubblicazione di un Concorso Polizia Penitenziaria 2020 per 1300 allievi agenti. In particolare sono riservati: 500 posti per civili (380 per uomini e 120 per donne); 800 posti per volontari in ferma prefissata delle Forze Armate (600 per uomini e 200 per donne). Un’ottima opportunità per diplomati, anche senza requisiti di servizio. E’ probabile che le due procedure vengano suddivise in differenti bandi. Vediamo in sintesi tutte le informazioni sul Concorso Polizia Penitenziaria in arrivo. Tutti i Concorsi Polizia e Forze Armate attivi Concorso Polizia Penitenziaria 2020: requisiti I requisiti per essere ammessi alla procedura sono quelli generali, richiesti per tutti i concorsi pubblici. Per entrare a far parte del corpo di Polizia Penitenziaria è però necessaria l’idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni di ... leggioggi

