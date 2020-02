Comunità Montana del Fortore, adottato il Piano di Forestazione e Bonifica 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGinestra degli Schiavoni (Bn) – Importanti argomenti sono stati oggetto di trattazione da parte della Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore tra cui spiccano l’adozione del Piano di Forestazione e Bonifica Montana 2020 e l’approvazione del Progetto di Forestazione. La Giunta Esecutiva ha altresì fatto propria “la decisione di formalizzare e notificare al tavolo di partenariato della Regione Campania – come annunciato dal presidente Zaccaria Spina – la richiesta relativa al fabbisogno occupazionale della Comunità Montana del Fortore, già condivisa con le Organizzazioni sindacali di categoria, di stabilizzazione degli operai forestali Otd (Operai a tempo determinato) e di autorizzazione al turn over con incremento della forza lavoro esistente per evitare che il settore Forestazione scompaia”. A tal proposito, la Giunta ... anteprima24

