Come Zaia aumenta il costo del Consiglio del Veneto di sette milioni di euro (Di lunedì 10 febbraio 2020) Una mossa geniale. A tre mesi e mezzo dalle elezioni il governatore del Veneto Luca Zaia mette in cassaforte una modifica che mira inevitabilmente a rafforzare la sua leadership. L’assemblea di Palazzo Ferro-Fini, votando a maggioranza, ha modificato lo Statuto della Regione stabilendo che qualora gli eletti diventino assessori (la giunta ne conta 10) si dimettano dal Consiglio, cedendo la poltrona ai primi tra i non eletti. Come Zaia aumenta il costo del Consiglio del Veneto di sette milioni di euro Secondo Luciano Sandonà, consigliere regionale del gruppo Zaia Presidente e relatore della legge di modifica dello Statuto della regione Veneto approvata in Aula, «si tratta di una modifica pensata proprio perché normalmente gli incarichi di assessore impediscono di seguire i lavori del Consiglio in modo produttivo. Le polemiche sollevate dalle opposizioni, quindi, non hanno ragione ... nextquotidiano

