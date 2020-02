Come una madre, è successo dopo la puntata di ieri sera. I fan di Vanessa Incontrada senza parole (Di lunedì 10 febbraio 2020) Lo abbiamo detto e lo ribadiamo ancora una volta: Sanremo è stato uno spettacolo senza precedenti e se ne parlerà a lungo. È proprio grazie al super show di Amadeus e Fiorello che la Rai sta conquistando ascolti su ascolti, soprattutto se relativi alla kermesse sanremese. Vi basti pensare ai guadagni: 37 milioni di euro incassati e circa 17 spesi, 20 di guadagno, netti. E anche dal punto di vista degli ascolti la cosa si fa interessante. Come ha più volte dichiarato il neodirettore di Rai1 Coletta: “Tutti i programmi della Rai che lo hanno trattato e lo tratteranno nello stretto giro, vedono e vedranno migliorati i propri ascolti”. Per quanto riguarda lo share è stata una settimana intensa, durante la quale è successo davvero di tutto, e trasmissioni Come Storie Italiane, Detto Fatto e La vita in diretta (quest’ultima ha persino vinto contro Pomeriggio 5) hanno ottenuto degli ottimi ... caffeinamagazine

