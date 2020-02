Come andrebbe spiegata la storia dell’ex prete che ha aderito a Forza Nuova (senza saltare un passaggio) (Di lunedì 10 febbraio 2020) Sta diventando molto virale la storia di un ex sacerdote «che avrebbe abbandonato la tonaca per passare a Forza Nuova». Si tratta di Luigi Cabrino, un ex sacerdote di Casale Monferrato. Ma alla storia manca un passaggio per poter essere raccontata nella maniera migliore. L’uomo infatti non ha aderito a Forza Nuova in conseguenza della sua rinuncia al sacerdozio. Quest’ultimo evento della sua vita si è verificato nel 2014, quando decise di abbandonare l’altare per tornare a fare politica. Sin da giovane aveva aderito a partiti di destra (tra cui Alleanza Nazionale e Fiamma Tricolore), ma poi aveva inaugurato un percorso che lo aveva portato al sacerdozio. Nel 2014 la svolta, l’anno scorso l’ingresso in consiglio comunale Come consigliere di maggioranza. LEGGI ANCHE > Per la Befana, Forza Nuova ha regalato ai bambini le calze nere Forza Nuova, la storia ... giornalettismo

