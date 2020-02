Col passare del tempo, gli “artisti” delle scorse settimane si stanno rivelando nella loro mediocrità, proprio come Ace nel film cult Quadrophenia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Quadrophenia è un film “culto” per la generazione degli anni Sessanta, quella che ha visto nascere la grande stagione del rock, con i suoi simboli e i suoi eroi. Prodotto su ispirazione dallo storico gruppo degli Who e ambientato nel mondo giovanile inglese, con le inquietudini dell’epoca e con l’accesa rivalità tra le bande dei Mods e dei Rockers, il film narra di uno scontro generazionale. Attraverso la storia di Jimmy, il protagonista inquieto e impasticcato di anfetamine che vive in simbiosi con il suo scooter, il film racconta lo scontro tra genitori e figli e la nuova socialità che prende forma tra i ragazzi. Ma racconta qualcosa anche sui miti giovanili e sulla delusione cocente nel vederli crollare. Tutti ricordano la scena finale del film, quando Jimmy scopre che il leggendario Ace, capobanda dei Mods, idolatrato per il suo look e il suo carisma, altro non è nella vita che il ... optimaitalia

