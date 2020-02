Coccolatori di maiali: nuova frontiera del lavoro in arrivo dagli Usa (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’annuncio di offerta di lavoro come “Coccolatori di maiali” è stato pubblicato dalla Cotton Branch Farm Animal Sanctuary negli Stati Uniti maialini (Fonte Pixabay) Cerchi un lavoretto alternativo e dinamico al tempo stesso e che preveda il contatto diretto con gli animali? Bene, una buona dritta in tal senso arriva dagli Stati Uniti, dove le mansioni bizzarre sono sempre all’ordine del giorno. L’ultima trovata in tal senso, è quella della ricerca di “Coccolatori di maialini orfani”. A lanciare la proposta è una fattoria tipica, nella fattispecie la Cotton Branch Farm Animal Sanctuary situata a Leesville in Carolina del Sud. Sul proprio sito internet l’azienda ha pubblicato un annuncio in cui specifica di essere alla ricerca di un volontario che sia in grado di aiutare i maialini a rapportarsi con gli esseri ... chenews

