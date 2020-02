Claudia Dionigi Instagram, a gambe nude sul pavimento fa impazzire: «Da togliere il fiato» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Pendono dalle labbra, e in questo caso anche dalle cosce, di Claudia i followers che su Instagram seguono in numerosissimi la Dionigi. Uno scatto da quasi 90 mila like per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tra le più amate di sempre. La ‘leggerezza’ e la genuinità della trentenne di Latina hanno conquistato sin da subito i fan del programma, facendo capitolare – seppur dopo mesi di tribolazione – anche il vanitoso Lorenzo. Ammirati singolarmente, adoratissimi insieme: il ‘Cobra’ e la sua lady dimostrano giorno per giorno la complicità che li lega e l’amore che si professano anche a mezzo social. Claudia Dionigi Instagram, selfie intriganti allo specchio: gambe in primo piano “Ma quanto è fortunato il cobra tuo”, fa notare un utente proprio sotto gli ultimi scatti Instagram condivisi dalla Dionigi. Ma lei non perde occasione per sottolineare come la fortuna sia ... urbanpost

youareallfalse : Sara non la sopporto proprio è un’altra cafona che cerca di imitare l’unica romana degna ovvero Claudia Dionigi #uominiedonne - hfgjniall : un ringraziamento speciale a Claudia Dionigi che ha trasformato il cobra #uominedonne - mastronana : Giulia sei solo un misto di GDL, Irene Capuano, Claudia Dionigi.. già vista e rivista. #uominiedonne -