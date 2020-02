Citroën - In arrivo una nuova elettrica (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il 27 febbraio la Citroën svelerà online un nuovo modello che è stato anticipato da alcuni teaser pubblicati sui canali social della Casa. L'hashtag #ElectricForAll è l'unico indizio noto e mette subito in chiaro il target: un modello destinato al grande pubblico, che dovrebbe quindi proporsi sul mercato con un prezzo contenuto. La Casa francese non sarà al Salone di Ginevra, quindi sarà interessante capire come la vettura sarà introdotta dopo l'anteprima online e quando sarà prevista l'effettiva commercializzazione. Il logo illuminato apre un nuovo capitolo. L'unica immagine visibile al momento è quella del frontale, con il Double Chevron illuminato al centro di quella che sembra essere una calandra completamente chiusa. Ai lati sono presenti due fari a Led circolari e l'ombra del parabrezza appare piuttosto verticale: tutto fa pensare a una city car, ma non esistono elementi concreti ... quattroruote

