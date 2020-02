Ciclismo, i promossi e bocciati della settimana. Subito Pogacar show, bene Dainese per l’Italia (Di lunedì 10 febbraio 2020) Entra sempre più nel vivo la nuova stagione del Ciclismo su strada. Si moltiplicano le corse in questo inizio di 2020, ormai ci stiamo avvicinando al primo momento clou, quello delle Classiche delle Primavera. I corridori sono a caccia della forma migliore. Andiamo a scoprire i promossi e i bocciati di questa settimana. promossi Tadej Pogacar: alla Volta a la Comunitat Valenciana è semplicemente devastante. Lo sloveno della UAE Emirates esordisce con il turbo: due vittorie di tappa nei due arrivi in salita ed il trionfo nella classifica generale. Gli avversari sono Subito annichiliti. Deve essere la stagione della definitiva conferma dopo il podio alla Vuelta e non sembrano esserci dubbi su cosa possa fare. Alberto Dainese: prima vittoria della carriera da professionista in terra australiana per il giovane velocista azzurro, campione d’Europa under 23. Una volata eccellente per il ... oasport

