Ciara lascia al buio 130 mila famiglie francesi | la tempesta sta per arrivare

La tempesta che si sta abbattendo nel nord Europa potrebbe arrivare anche in Italia. Ci sono 130 mila famiglie francesi senza elettricità. Al momento sono 3 le vittime di 'Ciara'. E' troppo presto per lanciare un allarme anche in Italia. Certo, la tempesta Ciara che sta spazzando il nord Europa e che è arrivata con …

