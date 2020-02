Ciara la tempesta si avvicina all'Italia (Di lunedì 10 febbraio 2020) La tempesta Ciara che imperversa sull'Europa nord-occidentale si avvicina all'Italia. Il vortice ciclonico si accinge a colpire la penisola lunedì incrociando da sud-ovest con forti venti di libeccio che secondo i servizi meteo potrebbero arrivare a 80-90 km/h in particolare su Liguria e alta Toscana e più in generale su tutto il Tirreno spostandosi poi col passare delle ore sull'Appennino centrale e investire le regioni adriatiche. Il mare risulterà molto mosso e localmente agitato con onde alte fino a 3 metri nelle zone più esposte. Mercoledì tuttavia dovrebbe tornare a prevalere l'alta pressione installata sul Mediterraneo che fa da scudo alla burrasca atlantica e porterà temperature tra 15 e 18 gradi su quasi tutte le regioni Italiane (ma si prevedono più alte in Puglia e più basse in Veneto dove é prevista nebbia). La giornata di San Valentino, secondo le previsioni meteo, ... gqitalia

