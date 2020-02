Chiudiamo la bocca ai negazionisti che infangano la memoria di infoibati, ebrei, armeni, ponti, ciprioti (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cosa hanno in comune infoibati, ebrei, armeni, Ponti, Ciprioti? C’è un male, silenzioso e invadente, che si è nuovamente insinuato in società e comunità cittadine. E’ quella sgradevole puzza di messaggi rancidi, che avvelenano i pozzi della civile convivenza, perché negano fatti e verità storiche in nome della cieca ideologia. Il negazionismo striscia in città e borghi, sui social network trova la sua tragica benzina, rifiuta il confronto e si nutre di odio e prevaricazioni: per questa ragione va combattuto strenuamente. Il Giorno del Ricordo per i martiri delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati ci soccorre in questa battaglia, perché il virus di chi nega va debellato senza se e senza ma. Lo abbiamo purtroppo visto in azione contro l’Olocausto, anche da chi ha incarichi pubblici. O contro gli armeni, i greci del Ponto, i Ciprioti che ancora oggi convivono con chi li ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Chiudiamo la bocca ai negazionisti che infangano la memoria di infoibati, ebrei, armeni, ponti, ciprioti) Playhit… - TutteLeNotizie : Chiudiamo la bocca ai negazionisti che infangano la memoria di infoibati, ebrei, armeni… - ilfattoblog : Chiudiamo la bocca ai negazionisti che infangano la memoria di infoibati, ebrei, armeni, ponti, ciprioti -