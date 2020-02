Chiara Ferragni, litigio e minacce sui social: “goditi queste poche ore” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Chiara Ferragni nasce come fashion blogger, diventata poi influencer fino ad arrivare ad essere un imprenditrice di enorme successo. Oltre che essere anche stilista: ha creato e firmato varie collezioni di moda. Ma nonostante il suo numero enorme successo, e il suo lavoro è sempre molto apprezzato in tutto il mondo, vanta una sfilza di collaborazioni, l'ultima quella con Vanity Fair che l'ha vista al fianco del marito il rapper Fedez. Oltre ad essere un'imprenditrice digitale e donna indipendente, Chiara è anche mamma di Leone, bambino bellissimo! E Chiara, non perde occasione per mostrare e condividere con i suoi follower le foto del figlio. Continua… La Ferragni che oltre le foto del figlio condivide tutto ciò che riguarda la sua vita sui social, con i suoi oltre 18 milioni di follower. Tantissimi i commenti di apprezzamento per il suo lavoro, la sua vita e la sua famiglia ma ... howtodofor

trash_italiano : E PENSARE CHE AVREMMO POTUTO AVERE CHIARA FERRAGNI E GIULIA DE LELLIS SU QUEL PALCO. #Sanremo2020 #Justice - HuffPostItalia : 'Chiara Ferragni cercava un privé nella mia pizzeria. Le ho detto: per me i clienti sono uguali' - fanpage : 'No, non abbiamo privèe. Per noi i clienti devono essere trattati tutti allo stesso modo' -