Che cos’è lo sbiancamento del pene? Perché si fa? (Di lunedì 10 febbraio 2020) Un cliente di una clinica di Bangkok, in Thailandia, si è lamentato di alcune parti scure presenti sulla sua zona inguinale. La “leggenda” narra che è proprio così che è cominciata l’avventura e il business del Lelux Hospital, una clinica diventata famosa proprio per lo sbiancamento del pene. La tecnica è piuttosto recente visto che l’aneddoto risale alla metà del 2017. La padronanza delle tecniche e la consapevolezza in ciò che si fa ha permesso alla clinica di diventare un vero punto di riferimento: in un solo mese arrivano 100 uomini che vogliono sbiancare il proprio organo genitale. Bunthita Wattanasiri, responsabile del reparto di dermatologia proprio al Lelux Hospital, ha spiegato che il trattamento ricorre al laser per ottenere il risultato sperato dai pazienti. “In questi giorni c’è un sacco di gente che ce lo chiede. Abbiamo avuto 100 clienti circa in ... velvetgossip

