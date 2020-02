Chase Hudson, chi è il fidanzato di Charli D’Amelio: età, foto Instagram e curiosità (Di lunedì 10 febbraio 2020) Chase Hudson e Charli D’Amelio sono fidanzati? È questa una delle principali domande che si pongono i tantissimi fan dell’influencer di TikTok. A rispondere al quesito una serie di foto e video che immortalano la star di TikTok Charli in atteggiamenti intimi con Chase.Nel dettaglio di recente hanno iniziato a circolare in rete una serie di scatti che mostrano un bacio tra Charli D’Amelio e Chase Hudson ma anche un filmato di inizio anno in cui Charli e Chase si tengono mano per mano all’interno di un centro commerciale. Nonostante i due non hanno mai ufficializzato la loro relazione, anche sui social network ufficiali dei due giovani si vedono spesso foto di coppia tra abbracci e video in lip-sync. View this post on Instagram italiasera

Tutti su TikTok si stanno chiedendo se Charli D’Amelio e Chase Hudson stanno insieme : Hanno 15 e 17 anni, e insieme vantano 24 milioni di seguaci su una delle piattaforme più in voga del momento. Collaborano sempre più frequentemente ma non hanno ancora dato un annuncio ufficiale del loro stato sentimentale, nonostante siano stati visti più volte in pubblico in atteggiamenti affettuosi.Continua a leggere

