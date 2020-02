Charlize Theron lacrime in diretta durante gli Oscar [FOTO] (Di lunedì 10 febbraio 2020) 3 candidature agli Oscar 2020 per Bombshell. Il film diretto da Jay Roch con Charlize Theron, Margot Robbie e Nicole Kidman porta a casa la statuetta per il Miglior Trucco e Acconciature. A riceverla Vivian Baker, Anne Morgan e Kazuhiro Tsuji, che sul palco hanno fatto un ringraziamento particolare ad una delle tre attrice. Menzione speciale a Charlize Theron durante i ringraziamenti per il premio. “La tua passione è riuscita ad alzare l’asticella”, queste le parole sincere che dal palco commuovono l’attrice, seduta in platea. Charliz, bellissima nel suo abito nero dallo spacco vertiginoso, seduta in platea nasconde il volto tra le mani per l’emozione. L'articolo Charlize Theron lacrime in diretta durante gli Oscar FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

