Champions League: come arrivano le italiane agli ottavi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Nelle ultime due settimane di febbraio cominceranno le fasi eliminatorie della Champions League, la più importante competizione europea di calcio per squadre di club. Le squadre italiane che sono riuscite a qualificarsi per gli ottavi di finale sono la Juventus, il Napoli e l’Atalanta. Soltanto la Juventus, prima nel suo girone, giocherà la partita di ritorno in casa. Negli ottavi di Champions League l’Atalanta giocherà mercoledì 19 a San Siro contro il Valencia. La settimana successiva toccherà al Napoli, martedì 25 al “San Paolo” contro il Barcellona, e alla Juventus, mercoledì al Parc OL contro il Lione. Nessuna delle squadre italiane ha propriamente mostrato il meglio di sé in questo primo mese e mezzo del 2020. Ci sono tuttavia elementi sufficienti per sperare che la condizione atletica e mentale di tutte e tre, specialmente di Juventus e Napoli, possa migliorare ... ilveggente

