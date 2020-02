Cecera PD (XIV Municipio): Nel giorno del ricordo non dobbiamo dimenticare il dramma italiano delle foibe (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Nel giorno del ricordo non possiamo dimenticare le atrocità patite dalla popolazione della Venezia Giulia vittima dell’odio nazionalista titino. Migliaia di italiani semplici cittadini innocenti, colpevoli di essere proprietari terrieri o semplicemente di parlare italiano, subito dopo la seconda guerra mondiale vennero uccisi o gettati ancora vivi nelle foibe. Dal 2004 grazie all’istituzione della Giornata del ricordo, questa storia, viene ricordata come uno dei maggiori drammi italiani del Novecento. Rimangono scolpite le parole usate nel 2007 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: “già nello scatenarsi della prima ondata di cieca violenza in quelle terre, nell’autunno del 1943, si intrecciarono giustizialismo sommario e tumultuoso, parossismo nazionalista, rivalse sociali e un disegno di sradicamento della presenza italiana da quella che era, e cessò di ... romadailynews

romadailynews : Cecera PD (XIV Municipio): Nel giorno del ricordo non dobbiamo dimenticare il dramma… -