Caterina Balivo stanca dopo la domenica in spiaggia con la famiglia | è una mamma perfetta

La domenica per Caterina Balivo è tutta da dedicare alla famiglia e lei che adora il mare ha trascorso una bellissima giornata a Fregene, in spiaggia (foto). Il mare d'inverno è meraviglioso e ieri era una giornata perfetta, piena di sole, come la Balivo. E' una mamma perfetta la conduttrice di Vieni da me, tutto il suo tempo libero lontana dagli studi Rai lo dedica ai figli e al marito. E' diventata poco mondana, con due figli e un programma televisivo che la impegnano così tanto, il fine settimana adora stare con Cora, Guido Alberto e suo marito Guido Maria Brera. E' la rivista Oggi a mostrare le foto della famiglia a Fregene e come sempre Caterina Balivo ha scelto l'outfit perfetto. Jeans, sneakers, maglioncino e un piumino delizioso effetto vernice, molto trendy. Outfit griffati per tutti e ovviamente pallone ai piedi per il primogenito e anche questa volta la conduttrice ha giocato

