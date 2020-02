Cast e personaggi de L’Amica Geniale 2 su Rai1: come vedere in streaming gli episodi di Storia del Nuovo Cognome (Di lunedì 10 febbraio 2020) Cast e personaggi de L'Amica Geniale 2 sono pronti a sbarcare su Rai1 per tenere compagnia al pubblico per un totale di 4 settimane con i nuovi otto episodi. L'appuntamento sarà al lunedì proprio a partire da oggi, 10 febbraio, in prime time con Gaia Girace e Margherita Mazzucco pronte a vestire ancora i panni di Lila Cerullo ed Elena Greco. Sono loro le protagoniste della serie tv internazionale che ha conquistato il mondo e che presto, già il mese prossimo, sbarcherà nuovamente su HBO negli Usa. Fino ad allora la serie sarà un'esclusiva Rai e tutta italiana per la gioia di tutti coloro costretti ogni giorno a giri sulle montagne russe dello streaming. A firmare L'Amica Geniale 2 ancora una volta sarà Saverio Costanzo insieme alla stessa Elena Ferrante, a Francesco Piccolo e Laura Paolucci mentre dietro la macchina da preso il regista farà spazio ad Alice Rohrwacher per la regia ... optimaitalia

