Caso Zaki, l’Egitto: «Non è italiano ed era ricercato». L’Italia chiede il monitoraggio europeo (Di lunedì 10 febbraio 2020) L’attivista egiziano Patrick George Zaki, studente di 27 anni al master in Studi di genere dell’Università di Bologna, è stato arrestato dalle autorità egiziane al Cairo. Ne ha dato notizia sabato l’organizzazione per diritti umani in Egitto per cui Zaki fa il ricercatore. Nelle 24 ore intercorse dall’arresto al trasferimento in una struttura di detenzione a Mansoura, a 120 chilometri dalla capitale, il giovane sarebbe stato «picchiato, sottoposto a elettroshock, minacciato e interrogato su diverse questioni legate al suo lavoro e al suo attivismo». Le informazioni sono state riferite dai legali che lo hanno incontrato alla Eipr, Egyptian Initiative for Personal Rights, associazione cui Patrick fa capo. Un Caso che in Italia riporta alla mente il destino terribile di Giulio Regeni e che il ministero degli Esteri ha detto di monitorare fin da subito. ... open.online

ivanscalfarotto : La #Farnesina segue con attenzione il caso di Patrick George Zaki, lo studente dell'Università di Bologna arrestato… - fattoquotidiano : Patrick George Zaki, parla l’avvocato: “Picchiato e torturato con i cavi elettrici. Prove e verbali su completament… - FMCastaldo : Il caso dello studente di Bologna Patrick George #Zaki, arrestato in #Egitto, merita la nostra massima attenzione.… -