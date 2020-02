Caso Vannini, l’avvocato della famiglia: «Ora può succedere di tutto» (Di lunedì 10 febbraio 2020) «Il 7 febbraio si è completamente riaperta una porta, quindi può succedere di tutto. Le motivazioni della sentenza della Cassazione saranno fondamentali». Celestino Gnazi, avvocato della famiglia Vannini, ha parlato a Radio Cusano Campus del Caso del giovane bagnino ucciso in casa della fidanzata a Ladispoli, dopo la sentenza della Cassazione che ha annullato la sentenza d’appello disponendo un nuovo processo per Antonio Ciontoli. Caso Vannini: «E’ un turbine questa vicenda e i genitori ne sono avvinti» «E’ come se fosse successo ieri – ha affermato Gnazi – Il tempo tende a sminuire, in questo Caso no. Questo può dipendere da tanti motivi, ma certamente dipende anche dal senso angoscioso di ingiustizia che la famiglia ha subito. E’ un turbine questa vicenda e i genitori ne sono avvinti come se fosse il primo momento. C’era una generalizzata sensazione che la vicenda dal ... urbanpost

MediasetTgcom24 : Caso Vannini, Pg Cassazione: riaprire il processo, fu omicidio volontario #MarcoVannini - SkyTG24 : Caso #MarcoVannini, la sentenza della #Cassazione: disposto un processo d’appello bis - GiovanniToti : Riaprirà il processo per il caso Vannini. Finalmente un barlume di speranza per la famiglia di Marco, morto a soli… -