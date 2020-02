Caso Pago, Miriana Trevisan: “Il GF Vip lo guardo da casa” – VIDEO (Di lunedì 10 febbraio 2020) Miriana Trevisan torna sul Caso Pago e su Instagram chiarisce che non ci sarà nessun confronto: “Il GF Vip stasera lo guardo da casa”. Qualche sera fa, Pago e Serena Enardu sono stati colti dalle telecamere del Grande Fratello Vip in alcuni momenti di intimità tra le lenzuola. Ma se qualcuno si aspettava reazioni dall’ex … L'articolo Caso Pago, Miriana Trevisan: “Il GF Vip lo guardo da casa” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

