Caso Martina Rossi, il padre: “Un’ingiustizia che metà processo sia prescritto…” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Al via oggi a Firenze il processo d'appello nei confronti di Luca Vanneschi e Alessandro Albertoni, 24 e 25 anni di Castiglion Fibocchi. I due sono stati condannati in primo grado a 6 anni per tentata violenza sessuale e per quello di morte in conseguenza di altro delitto. Quest'ultimo reato si è prescritto, l'altro lo sarà nell'agosto del 2021. La ragazza cadde dal balcone di un albergo di Palma di Maiorca. L'amarezza del padre. fanpage

