CasaSanremo, Premio National Voice Awards per il cantautore partenopeo Lino Blandizzi (Di lunedì 10 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSanremo (Im) – E’ stato il Luigi Tenco Theatre (Palafiori) ad accogliere e a salutare, con partecipazione ed entusiasmo, lo scorso venerdì, 7 febbraio, Da Noi in Italia, brano scritto ed interpretato da Blandizzi. Il cantautore partenopeo ha alle spalle una lunga carriera, molto variegata, ma che ha come trait d’union l’impegno autentico e costante verso i vari volti dell’universo del sociale. Per lui il riconoscimento speciale: UNLIMITED SANREMO National Voice Awards consegnato all’Ivan Graziani Theatre. A premiare Blandizzi, Loretta Martinez, una delle più rinomate “Vocal Coach” in Italia, insieme a una giuria di​ produttori e discografici che si distinguono, nel panorama degli addetti ai lavori, per competenza ed un’esperienza maturata sul campo di lungo corso: Marco Colavecchio, Andrea Leprotti, Massimo Morini, Davide ... anteprima24

sulPezzoit : Blandizzi a CasaSanremo riceve il prestigioso Premio National Voice Awards - Il_Mezzogiorno : BLANDIZZI A CASASANREMO RICEVE IL PRESTIGIOSO PREMIO NATIONAL VOICE AWARDS -