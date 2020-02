Cancro, La Rivoluzione nella Diagnosi: Test del Sangue Rileva i Segnali del Tumore Prima che si Manifestino (Di lunedì 10 febbraio 2020) È stato creato un innovativo Test che getta le basi per la Rivoluzione nell’ambito della Diagnosi precoce del Cancro. Si tratta di un Test genetico del Sangue, attraverso il quale è possibile intercettare le alterazioni genetiche, cioè i Segnali dei tumori. Il tutto ben Prima che la malattia compia il suo decorso e, addirittura, si possa manifestare. In tal modo, una potenziale neoplasia potrebbe essere scoperta in un soggetto sano e che non presenta ancora dei sintomi. Il Test è stato realizzato da un team di ricerca internazionale. In particolare, gli scienziati italiani di Bioscience Genomics, dell’Università Tor Vergata di Roma, hanno collaborato con i colleghi dell’Università di Trieste, dell’Ospedale Universitario di Basilea, del Bioscience Insitute di San Marino, oltre che con altri centri di ricerca sia italiani sia internazionali. Il gruppo di ... youreduaction

