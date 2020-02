Calendario Serie A calcio, orari e programma della prossima giornata (15-17 febbraio). Il palinsesto tv (Di lunedì 10 febbraio 2020) Prosegue senza sosta il girone di ritorno del massimo campionato di calcio italiano maschile, che nel prossimo weekend da sabato 15 a lunedì 17 febbraio avrà in programma la ventiquattresima giornata della Serie A 2019-2020. Il turno si aprirà sabato 15 con gli anticipi Lecce-Spal, Bologna-Genoa e Atalanta-Roma, domenica 16 invece ci sarà spazio per la corsa scudetto: la Juventus infatti sarà impegnata in casa contro Brescia, mentre in serata Lazio e Inter si fronteggeranno in uno scontro diretto dal peso specifico molto importante. A completare il programma penseranno poi il lunch match Udinese-Verona e le sfide Sampdoria-Fiorentina e Sassuolo-Parma, con Milan-Torino prevista infine nella serata di lunedì 17 Con DAZN 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! Di seguito il Calendario completo, il programma ... oasport

