Calendario Coppa Italia basket 2020: orari, programma Final Eight, tv, streaming (Di lunedì 10 febbraio 2020) Siamo giunti in una settimana molto attesa dal mondo della pallacanestro Italiana: da giovedì 13 a domenica 16 febbraio, infatti, andranno in scena le Final Eight di Coppa Italia 2019-2020. La sede scelta per l’evento è la Vitrifrigo Arena di Pesaro, che ospiterà integralmente il mini-torneo tra le otto migliori squadre del campionato a metà stagione. I quarti di Finale sono in programma sono già ricchi di spunti interessanti: nella parte alta del tabellone, Virtus Bologna-Venezia e Olimpia Milano-Cremona; nella parte bassa del draw, Dinamo Sassari-Brindisi e Brescia-Fortitudo Bologna. Tutte le partite delle Final Eight di Coppa Italia 2020 saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 2, mentre la diretta streaming sarà visibile su Rai Play, Eurosport Player e DAZN. OASport, invece, vi offrirà la Diretta Live testuale integrale dell’evento con aggiornamenti in tempo ... oasport

