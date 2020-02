CALDO ANOMALO con nuova impennata termica. Punte oltre 20 gradi, ecco dove (Di lunedì 10 febbraio 2020) L'Italia risente solo in minima parte dell'estesa area di bassa pressione che sta portando condizioni meteo tempestose sull'Europa Centro-Settentrionale. Correnti occidentali sono comunque trasportate anche verso l'Italia, ben meno intense di quelle che spirano sul Continente, ma con aria molto più mite. Le correnti che affluiscono sul Mediterraneo e verso la nostra Penisola hanno infatti origine dal medio Atlantico e dall'Africa Nord-Occidentale. Si tratta quindi di aria subtropicale oceanica, responsabile pertanto di un netto aumento termico in quest'avvio di settimana. Le temperature si sono spinte già su valori localmente elevati in alcune località dell'Adriatico e delle Isole Maggiori, con picchi localmente fino a 20 gradi. Martedì la colonnina di mercurio salirà ulteriormente, in quanto avremo l'apice di questa nuova ondata di CALDO fuori stagione. dove farà più ... meteogiornale

piazzarossetti : Con +3 gradi l'inverno più caldo di ultimi 30 anni: Nel Mediterraneo bisogna tornare indietro agli anni '90. Alberi… - lucaciceroni : RT @ilmeteonet: #10febbraio È un inverno anomalo: #temperatura più alta della media e siccità al centro-sud. Allarme Coldiretti per l'agric… - lorepas85 : Inverno anomalo, è il più caldo degli ultimi 30 anni -