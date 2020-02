Caccia al presunto tesoro della Lega: Belsito e una cassa piena di soldi. La prima puntata dell’inchiesta esclusiva di Sono le Venti (Nove) (Di lunedì 10 febbraio 2020) “Buongiorno, domani alle 13.15 dovete essere fuori dalla stazione di Cesano Maderno. Dovete far vedere che leggete un quotidiano. Arriveranno un italiano e un ceceno. E loro vi mostreranno un pezzo di documentazioni”. Inizia con una telefonata la Caccia al presunto “tesoro” dell’ex tesoriere della Lega in Africa, oggetto di una inchiesta a puntate a firma di Luigi Franco e Thomas Mackinson, in onda a Sono le Venti, la trasmissione di approfondimento giornalistico condotta da Peter Gomez sul Nove. In Africa, Francesco Belsito conduce affari come consulente ed effettua investimenti “per conto di amici”. Tra questi, l’esportazione tramite un aereo cargo russo di 138 casse contenti 700 pezzi di artigianato locale dalla Costa d’Avorio all’Europa. Dovevano fare scalo a Istanbul per poi arrivare in Europa. Un affare andato a monte, secondo Belsito. Diversa è la versione degli imprenditori ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : LA CACCIA AL PRESUNTO TESORO DELLA LEGA L’anticipazione dell’inchiesta in onda da questa sera a #SonoLeVenti di… - fattoquotidiano : LA CACCIA AL PRESUNTO TESORO DELLA LEGA C’è una foto che unisce ancora l’ex tesoriere della Lega, Francesco Belsito… - petergomezblog : La caccia al presunto tesoro della Lega: l’anticipazione dell’inchiesta in onda da lunedì 10 febbraio a Sono le Ven… -