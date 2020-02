Brexit, Sturgeon: “Scozia torni in Europa da nazione indipendente, sì al referendum”. E Johnson vuole un ponte per collegarla all’Irlanda del Nord (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il Regno Unito dice addio a Bruxelles, ma la Scozia traccia per sé un’altra strada. L’aveva detto anche alle ultime elezioni, nel giorno del trionfo di Boris Johnson. Allora come oggi per lo Scottish national party di Nicola Sturgeon – che ha ottenuto a Westminster 48 seggi su 59 – la via è una sola: quella di un referendum che riporti Edimburgo in Europa. “Vogliamo tornare nel Parlamento europeo come una nazione indipendente – ha detto Sturgeon alla sua prima uscita fuori dai confini scozzesi dopo la Brexit a un evento ospitato dallo European policy centre-. È risaputo che la maggioranza degli scozzesi ha scelto di rimanere nell’Ue quando è stata fatta loro la domanda durante il referendum del 2014. Gli scozzesi, dice, si sentono europei e “in questo momento la nostra priorità è sostenere i cittadini dell’Ue a restare in Scozia e sentirsi ... ilfattoquotidiano

