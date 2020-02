Bonus mobili ed elettrodomestici 2020: guida Agenzia Entrate aggiornata (Di lunedì 10 febbraio 2020) Bonus mobili ed elettrodomestici 2020: guida Agenzia Entrate aggiornata L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida aggiornata sul Bonus mobili ed elettrodomestici 2020, suddivisa in capitoli dettagliati su tutto quello che bisogna sapere a riguardo, e con le principali novità di quest’anno. La guida è consultabile online alla sezione L’Agenzia Informa, sul portale dell’Agenzia delle Entrate, nonché sulla rivista telematica dell’AdE FiscoOggi. Segui Termometro Politico su Google News Bonus mobili ed elettrodomestici 2020: la detrazione È possibile usufruire della detrazione Irpef del 50% relativamente all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (che per i forni diventa A), finalizzati all’arredamento di un immobile che è oggetto di ristrutturazione. L’agevolazione fiscale ha subito una proroga determinata dall’ultima Legge di ... termometropolitico

