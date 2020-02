Bong Joon-Ho, chi è il regista che ha conquistato gli Oscar 2020 (Di lunedì 10 febbraio 2020) Bong Joon-Ho, chi è il regista che ha conquistato gli Oscar 2020 Erano gli anni 2000 e Bong Joon-Ho approdava al cinema con Peullandaseu-ui gae, conosciuto nel contesto internazionale con il titolo Barking Dogs Never Bite. A distanza di 20 anni, Bong Joon-Ho ha completamente conquistato Hollywood, portando a casa quattro tra i riconoscimenti più importanti dell’Academy Award. Il suo Parasite ha vinto come miglior film e al tempo stesso miglior film internazionale, rompendo ogni schema hollywoodiano. In più, è stato premiato come miglior sceneggiatura originale e miglior regia. Prima di arrivare a Los Angeles, forse il nome di Bong Joon-Ho non suonava familiare a nessuno; qualcuno potrebbe ricordarselo per il Festival di Cannes 2019, poiché anche lì Parasite fu premiato con la Palma d’Oro (il primo film sudcoreano a ottenere tale riconoscimento). Ma è pur vero che ... tpi

