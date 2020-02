Bologna, Schouten: «È stato difficile farmi notare. Roma? Grandi nomi ma in campo…» (Di lunedì 10 febbraio 2020) Il centrocampista del Bologna, Jerdy Schouten, ha parlato al De Telegraaf dei mesi in rossoblù. Le sue parole Il centrocampista del Bologna Jerdy Shouten ha parlato al De Telegraaf dopo la vittoria di venerdì sera contro la Roma. Le parole del centrocampista rossoblù. Bologna – «C’è voluto più tempo di quanto sperassi per farmi notare. In estate quando sono arrivato a Bologna volevo mostrare subito le mie qualità, ma è stato più difficile del previsto. C’è voluto del tempo per adattarsi. In Italia il calcio è diverso, c’è molta più intensità e l’aspetto fisico è molto importante. Mi sono allenato sulla forza e sull’aggressività». Roma – «Guardando i nomi degli avversari pensi siano Grandi giocatori, ma in campo non te ne accorgi. Non pensi di avere accanto Mkhitaryan, per esempio. Ora devo riuscire a mantenere questo livello di ... calcionews24

