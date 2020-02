Billy Porter agli Oscar 2020 con corpetto piumato e gonna: il look è un omaggio alla Royal Family (Di lunedì 10 febbraio 2020) Billy Porter è una delle star che hanno partecipato alla 92esima edizione degli Oscar, sul cui red carpet ha sfoggiato un look davvero originale. L'attore e cantante si è presentato con la gonna e un bustier di piume metalliche ma la cosa che in pochi sanno è che si trattava di un omaggio alla Royal Family. fanpage

Dome689 : RT @HuffPostItalia: Il genderless che unisce gli Oscar e Sanremo: Billy Porter come Achille Lauro - Lyrartemisbooks : RT @Giustina326: In Italia abbiamo Achille Lauro. In America Billy Porter! #Oscars - balc_anus : RT @Musta_H: billy porter mi sta iniziando a stufare -